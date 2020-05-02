2020-05-02T21:36:49+03:00
Общество

Самоизоляция в Коми: как проверить наличие цифрового пропуска

Сделать это легко и просто
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Полицейские патрулируют улицы города во время режима самоизоляцииПолицейские патрулируют улицы города во время режима самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В республике цифровые пропуска выданы более 10 тысячам организаций, сообщает штаб по борьбе с коронавирусом. По состоянию на 2 мая в Коми подтверждено 10 092 заявки на электронные пропуска. 747 заявок отклонено по различным причинам. Проверить наличие пропуска довольно просто.

В электронной системе «Пропускная система» добавлен удобный сервис проверки наличия цифрового пропуска для работающих гражданина. По ссылке https://propusk.rkomi.ru/check можно проверить наличие пропуска. Для этого нужно ввести свое ФИО и четыре цифры паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Система отобразит статус.

Сотрудники контролирующих органов на улице или в общественном месте могут проверить наличие цифрового пропуска. Для этого необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. В случае если цифровой пропуск отсутствует, гражданина могут привлечь к административной ответственности.

Напомним, что действие бумажных пропусков продлено до 11 мая. Работодателям, чья деятельность не приостановлена на территории республики, необходимо оформить цифровые пропуска на своих сотрудников на сайте электронной системы «Пропускная система» https://propusk.rkomi.ru.

Проконсультироваться по вопросам получения цифрового пропуска можно по телефону «горячей линии» 8 800 3015959.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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