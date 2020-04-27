В Княжпогостском районе зафиксировали два новых случая заболевания COVID-19
В Княжпогостском районе зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава районной администрации Анатолий Немчинов.
Всего в районе лабораторно подтверждено 13 случаев заражения. Двоих больных отправили на лечение в медучреждения Сыктывкара.
Под медицинским наблюдением находятся 124 человека, снято 154 человека.
Напомним, что в Коми по последним данным зарегистрировано 578 случаев заражения COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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