2020-04-27T10:37:39+03:00
Общество

В Княжпогостском районе зафиксировали два новых случая заболевания COVID-19

Двоих инфицированных отправили в Сыктывкар
Дарья ЮДИНА
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В Княжпогостском районе зафиксировали два новых случая зараженияВ Княжпогостском районе зафиксировали два новых случая заражения
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В Княжпогостском районе зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава районной администрации Анатолий Немчинов.

Всего в районе лабораторно подтверждено 13 случаев заражения. Двоих больных отправили на лечение в медучреждения Сыктывкара.

Под медицинским наблюдением находятся 124 человека, снято 154 человека.

Напомним, что в Коми по последним данным зарегистрировано 578 случаев заражения COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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