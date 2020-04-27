Названы самые богатые и бедные депутаты Заполярья

На сайте администрации Воркуты опубликовали декларации о доходах народных избранников - больше половины депутатов совета города заработали больше млн рублей.

В тройке самых богатых депутатов - Александр Рахманин, Наталья Смирнова, Сергей Илларионов: они заработали 6,4 и 3 млн рублей, соответственно. Еще три народных избранника задекларировали доход в 2 млн рублей - Марина Герт (2,5 млн рублей), Елена Бутова (2,5 млн рублей), Валентин Копасов (2 млн рублей). У остальных депутатов доход чуть больше и чуть меньше миллиона. Меньше всех заработали Татьяна Ямова (267 тыс. рублей) и Виталий Журавлев (257 тыс. рублей).

В администрации также сообщили, что, скорее всего, уже на этой неделе информацию о доходах обнародует мэр Воркуты Игорь Гурьев.

Кстати, недавно мы заглянули в кошелек депутатов Госсовета Коми и узнали, сколько заработали топовые чиновники Правительства республики.

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