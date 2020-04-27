2020-04-27T13:10:19+03:00
Общество

В Воркуте проездные на май будут оформлять в особом порядке

Этим должны озаботиться работодатели
Дарья ЮДИНА
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В Воркуте проездные на май будут оформлять в особом порядкеВ Воркуте проездные на май будут оформлять в особом порядке
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В Воркуте социальные проездные билеты в мае будут оформлять в особом порядке. Об этом сообщает управление городского хозяйства и благоустройства администрации.

До 29 апреля организации, которым разрешено работать во время самоизоляции, должны отправить заявки на своих сотрудников, имеющих право на проездные, на электронный адрес ed_home@inbox.ru. Заявки принимаются круглосуточно в электронном. Контактный телефон представителя 79125004786.

В заявке нужно обязательно указать ФИО работника, место регистрации, тип социального проездного билета (город/пригород), а также приложить копии документа, удостоверяющего личность работника, и его удостоверения.

Автотранспортное предприятие оформит согласованное количество оплаченных проездных и выдаст их представителю организации или доставит на место по отдельному графику.

Если нужно что-то уточнить, можно обратиться по телефонам 3-55-11, 3-62-38 с 9 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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