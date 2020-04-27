2020-04-27T17:29:56+03:00
Общество

В Коми министры будут готовить и защищать программы развития отраслей

Они должны завершить эту работу к 15 мая
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото министр имущественных и земельных отношений Александр СажинНа фото министр имущественных и земельных отношений Александр Сажин
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В Республике Коми министры будут готовить программы развития курируемых ими отраслей на ближайшие три года. Программы оценят эксперты, а затем топ-чиновники будут их защищать. По словам врио главы Коми Владимира Уйбы, это позволить вывести отрасли на положительные результаты, в первую очередь, - в экономическом плане.

Министры должны подготовить четкие и внятные программы до 15 мая. В них они должны обосновать, что сделают в ближайшие три года для развития отрасли.

- Это напрямую отразится на нашей с вами жизни, - говорит врио.

Владимир Уйба о ситуации на 27 апреля.00:01 - о ситуации с коронавирусом в Коми на 27 апреля 01:19 - о формировании планов развития отраслей экономики 03:02 - о поступивших вопросах

Готовые программы изучит экспертное сообщение. Например, ведущие эксперты экономического блока правительства России, министерства финансов России и других отраслевых министерств.

- Самое главное, не просто написать программу, но дать оценку отрасли, дать анализ тому, что нужно делать в первую очередь (для развития). По прохождению и завершению этой работы я вам доложу, - отметил врио, добавив, что программы помогут вывести экономику региона в плюсовые значения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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