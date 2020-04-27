Минздрав Коми закупит дополнительно 15 аппаратов ИВЛ

Минздрав Коми планирует закупить дополнительно 15 аппаратов искусственной вентиляции легких в поликлиники и больницы республики. На сайте госзакупок разместили два объявления.

Первый аукцион предполагаеи поставку портативных аппаратов ИВЛ. Они должны поступить в поликлиники. Три аппарата должны отправить в Ухту, один в Эжву, еще по одному в городскую поликлинику № 3 Сыктывкара и в воркутинскую поликлинику.Ориентировочная стоимость каждого аппарата — около 1,1 млн рублей, начальная цена контракта — 6,6 млн. Торги состоятся 12 мая, срок поставки — в течение 120 дней с даты заключения договора.

Второй аукцион предполагает поставку аппаратов ИВЛ общего назначения для интенсивной терапии. Аппараты нужны для Сыктывкарской городской больницы, Интинской ЦРБ, Ухтинской детской больницы, Сосногорской ЦРБ, Сысольской ЦРБ, Удорской ЦРБ, Усть-Вымской ЦРБ, Усть-Куломской ЦРБ и Усть-Цилемской ЦРБ. За шесть аппаратов Минздрав готов заплатить 13,08 млн рублей, по 1,45 млн за один аппарат. Торги состоятся 13 мая, поставить оборудование должны в течение 60 дней с заключения контракта.

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