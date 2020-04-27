В Усинске прокуратура закончит проверку корректировок за тепло в мае

Руководство Усинской тепловой компании рассказало, как проходит проверка выставленных корректировок за тепло. Местная прокуратура должна ее закончить 7 мая. Об этом пишет «Усинск. Онлайн».

Если прокуратура решит, что счета вынесли верно, то усинцы смогут отправить заявления на рассрочку платежей в виде сканкопии/фотографии на электронный адрес Усинской ТК: utk@usinsk-tk.ru. Максимальный срок рассрочки – до пяти лет.

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Но и забывать о своевременных платежах тоже не стоит (подробности)