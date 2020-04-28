2020-04-27T21:36:44+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: последние данные на 28 апреля

За последние сутки зарегистрировали еще 6 выздоровевших
Дарья ЮДИНА
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В Коми от COVID-19 выздоровело еще шесть человекВ Коми от COVID-19 выздоровело еще шесть человек
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По последним данным Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 28 апреля, лабораторно подтверждено 590 случаев заболевания COVID-19. За 27 апреля зарегистрировали 12 новых случаев заражения. За инфицированными наблюдают врачи.

Всего под медицинским наблюдением находится 3959 человек: 3684 контактировали с заболевшими, 275 прибыли из-за рубежа.

58 человек выздоровело, из них шесть выздоровевших зарегистрировали вчера. Официально подтверждены шесть смертей пациентов с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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