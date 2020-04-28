Коронавирус в Коми: последние данные на 28 апреля

По последним данным Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 28 апреля, лабораторно подтверждено 590 случаев заболевания COVID-19. За 27 апреля зарегистрировали 12 новых случаев заражения. За инфицированными наблюдают врачи.

Всего под медицинским наблюдением находится 3959 человек: 3684 контактировали с заболевшими, 275 прибыли из-за рубежа.

58 человек выздоровело, из них шесть выздоровевших зарегистрировали вчера. Официально подтверждены шесть смертей пациентов с коронавирусом.

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