Выживших в жутком ДТП в Коми сестер транспортируют в Вологду к бабушке и дедушке: нужна помощь

Больше двух месяцев назад в Коми произошло чудовищное ДТП, которое унесло жизни шести человек. Две маленькие девочками остались сиротами, их родители погибли на месте. Полина и Настя Моревы до сих пор находятся в больницах, а после выписки им предстоит обширная и дорогостоящая реабилитация. Бабушка и дедушка девочек просят неравнодушных помочь собрать недостающую сумму на инвалидное кресло и ортопедические кровати

- Внучкам моим досталось. Ремни безопасности на них были. В живот вошли ремни. Прилетел вертолет. Их сразу в эту ночь забрали. Медики сделали, что могли, - говорит Анатолий Георгиевич, пытаясь скрыть слезы.

У 8-летней Насти многочисленные травмы, но сейчас, говорят врачи, она уже может вставать. Ее старшей сестре 13-летней Полине повезло меньше - у девочки сломан позвоночник. Никаких прогнозов о том, сможет ли она ходить, специалисты не дают. Кроме этого, сейчас сестры нуждаются в постоянной психологической помощи.

- У них большая душевная травма. Им сказали, что мамы с папой нет. Как сказать потерявшему родителей ребенку, что он не сможет ходить, мы просто не представляем, - говорит бабушка Нина Яковлевна.

Дети посещали музыкальную школу, ходили на танцевальные кружки, ни разу не лежали в больнице. В одночасье рухнул весь мир. В скором времени девочек будут перевозить в Вологду. Родственники нуждаются в материальной помощи. Необходимы средства и на транспортировку, и на реабилитацию. Также сестрам нужны ортопедические кровати, инвалидные кресла.

Напомним, что чудовищное ДТП, которое произошло поздним вечером 7 марта, унесло жизни шести человек. По официальным данным УГИБДД МВД по Коми, водитель «Рено Меган» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Дастер». Известно также, что 29-летнего водителя «Меган», который тоже погиб в ДТП, лишили прав управления за езду в пьяном виде еще в ноябре 2018 года.

Как помочь?

Перевод на карту Сбербанка по номерам телефонов:

8-911-522-86-64 / НИНА ЯКОВЛЕВНА Т.

8-981-509-38-32 / АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ Т.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама не хотела ехать, будто предчувствовала трагедию»: люди — о семье, погибшей в ДТП в Коми

Авария недалеко от Нижнего Одеса унесла жизни шести человек. Еще две маленькие девочки - в коме (подробности).

Супругов, погибших в чудовищном ДТП под Нижним Одесом, будут хоронить в Белгороде

За жизнь их дочерей борются врачи (подробности).