В Сыктывкаре погас Вечный огонь

Сегодня, 28 апреля, в Сыктывкаре начнутся работы по техническому обслуживанию горелки мемориального огня, сообщает филиал АО «Газпром газораспределение-Сыктывкар».

Если вы увидите, что Вечный огонь погас, пугаться не стоит. Это временная мера. Каждый год в конце апреля отключают от газоснабжения мемориальный комплекс «Вечная слава», чтобы провести работы по техническому обслуживанию горелки мемориального огня.

Огонь не будет гореть с 10:00 часов 28 апреля до 15:00 часов 29 апреля 2020 года.

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