В Коми хотят уравнять в правах всех пожарных и спасателей

Депутаты Госсовета Коми 29 апреля рассмотрят проект обращения правительству России. В нем предлагается уравнять в правах всех пожарных и спасателей.

Сейчас право на досрочный выход на пенсию имеют только сотрудники федеральной службы. Для того, чтобы отправиться на отдых раньше времени, женщинам и мужчинам нужно проработать не менее 25 лет в федеральной противопожарной службе и достигнуть 50 лет. Также такое право есть у людей, проработавших не менее 15 лет спасателями и участвовавших в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

А вот у работников региональных противопожарных служб и профессиональных аварийно-спасательных служб такой льготы нет. В обращении депутаты Госсовета Коми указывают на этот и предлагают дать право на досрочный выход пенсию пожарным и спасателям из региональных служб.

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Правда, кто и как будет это контролировать, не сообщается (подробности)