Жителям Коми предлагают поучаствовать в спортивном онлайн-марафоне ко Дню Победы

Жителей Коми приглашают присоединиться к акции «Спортивный марафон к 75-летию Победы». Люди должны разместить на своих страницах в социальных сетях видео со спортивными достижениями, связанными с числом «75».

К примеру, участник акции могут сделать 75 отжиманий, 75 секунд в «планке», 75 прыжков на одной ноге или 75 км ходьбы по квартире. Главное, чтобы достижения были связаны со спортом и числом «75».

Разместить видеоролики надо с хештегами: #спортивныймарафон75 #спортвкоми #минспортакоми #спортнормажизни Также материалы в рамках акции опубликуют в сообществе Минспорта Коми.

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