Улыбаться не запрещено: в Коми предприниматели делают селфи при подаче документов

Налоговики разрешили проводить ликвидацию ИП без визита в инспекцию. Для этого нужно отправить электронные копии документов и сделать селфи.

Такую возможность дали предпринимателям из-за коронавирусных ограничений. Теперь индивидуальные предприниматели могут направить заявление о прекращении своей деятельности без электронной подписи через сервис ФНС России «Государственная регистрация ЮЛ и ИП».

Заявление можно отправить в электронном виде. К нему нужно прикрепить скан-образ или фотографию страниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере. Также необходимо указать ФИО лица, которому принадлежит документ, и приложить фотографию. Кроме того, необходимо сделать селфи с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.

Регистрирующий орган отправит документы в течение пяти рабочих дней. Зайти на сервис можно с реквизитами доступа к порталу госуслуг, паролем от личного кабинета налогоплательщика, а также через электронную почту заявителя. Госпошлина обойдется в 160 рублей.

Уточнить информацию можно по бесплатному номеру 8-800-2222222.

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