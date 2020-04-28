В Коми 70% отзывов о дистанционке - о большом объеме домашних заданий

Дистанционное обучение стало стрессом и для учителей, и для родителей. Как «Комсомолке» рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики Коми, с начала ДО по телефонам горячих линий было 584 обращения (по состоянию на 27 апреля), из которых 90% — от родителей.

- Незначительно снизилось количество заявителей, которые жалуются на организацию дистанционного обучения. До 30% увеличилось количество конструктивных предложений. Родители предлагают варианты оптимизации домашних заданий, а также взаимодействия участников образовательных отношений. Очень много благодарностей звучит в адрес конкретных школ и учителей за организацию и качество дистанционного обучения (Сыктывкар, Печора)», — говорят в пресс-службе Минобраза Коми.

Только цифры

Инфографика Светланы Гладкой

70% обращений — о чрезмерном количестве и продолжительности уроков и большом объеме домашних заданий.

10% обращений — о правомерности определения сроков выполнения заданий и выставлении неудовлетворительных оценок за задания.

10% обращений — о сухих продуктовых наборов.

5% обращений — о работе дежурных групп в детсадах.

5% обращений — разные вопросы. Например, о получении оборудования для организации рабочего места школьника, о взаимоотношениях с педагогами и т.д.

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