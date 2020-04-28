2020-04-28T15:41:46+03:00
Общество

Жительница Коми выиграла в лотерею миллион рублей

Девушка впервые в жизни купила лотерейные билеты
Дарья ЮДИНА
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Счастливая победительница. Фото пресс-службы "Столото"Счастливая победительница. Фото пресс-службы "Столото"
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Виктория Таскаева из Коми выиграла миллион рублей. Удачным для жительницы Сыктывкара оказался 1306-й тираж «Русского лото». Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

Ранее девушка никогда раньше не участвовала в лотереях.

— Я впервые в жизни купила лотерейные билеты. Было предчувствие и уверенность, что мне повезет. Взяла сразу десять штук. После розыгрыша проверила их в интернете. Семь оказались выигрышными. А один из них сделал меня миллионером, — делится любимица фортуны.

Виктория сразу поделилась хорошей новостью с супругом.

— Муж полчаса ходил молча. Он был в шоке. А я радовалась и прыгала от счастья. Я же говорила, что повезет! — рассказывает сыктывкарка.

Свой выигрыш Виктория потратит на евроремонт, ювелирное украшения для себя и велосипед для ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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