В Коми провели первую онлайн-свадьбу во время самоизоляции

В Коми 24 апреля прошла первая в республике онлайн-свадьба. Ухтинские молодожены решили не дожидаться конца самоизоляции. Об этом сняла сюжет информационная программа «День».

Идея пришла невесте на онлайн-вечеринке членов клуба «Замужние и счастливые». Готовила праздник команда профессионалов: фотограф, ведущий, администратор чата, видеограф и т.д. В ЗАГСе были только молодожены.

Сюжет информационной программы "День": Свадьба online.

А вот к чату подключались гости из Воронежа, Петрозаводска. Гости подготовились: накрыли столы, сделали таблички «Горько». Онлайн-свадьба собрала все элементы оффлайн-торжества: поздравления, традиционные конкурсы, танцы. Были и виртуальные пригласительные, и бесконтактная доставка букета, и гость-сюрприз - известный ухтинский артист Андрей Державин. Подключился к онлайн-свадьбе и известный комедийный дуэт "Боня и Кузьмич".

Гости были в восторге от такой свадебной вечеринки.

- Отметить нужно смелость ребят. Гости нервничали даже больше молодоженов.Традиционная свадьба, конечно, привычнее, но ни капельки не пожалели, - сказал участник необычного торжества Андрей Погорелов.

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