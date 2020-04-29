Коронавирус в Коми: последние данные на 29 апреля 2020 года

По последним данным Управления Роспотребнадзора в Коми зарегистрировано 59 выздоровевших от COVID-19. Новый случай выздоровления зафиксировали вчера, 28 апреля.

Лабораторно подтверждено 597 случаев заболевания COVID-19. Семь случаев инфицирования подтвердили вчера.

Всего под медицинским наблюдением находится 4048 человек: 3784 контактировали с заболевшими, 264 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снят с медицинского учёта 181 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждены шесть летальных исходов у пациентов с коронавирусом.

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