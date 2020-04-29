Коронавирус в Сыктывкаре: когда откроются общественные бани

В Сыктывкаре из-за угрозы распространения коронавируса общественные бани закрыли еще в конце марта. Живущие в неблагоустроенных домах люди страдают - они просто не имеют возможности помыться. Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова обратилась к врио с просьбой открыть душевые кабины бань на особых условиях.

- Обратилась с предложением рассмотреть совместно с Роспотребнадзором вариант, на каких условиях и с соблюдением каких мер можно было бы их открыть. Например, только душевые отделения и по предварительной записи, как делают в других городах. Но по оценке специалистов ситуация с распространением коронавируса в Сыктывкаре не позволит открыть бани в ближайшее время, - говорит градоначальница.

По словам Натальи Хозяиновой, ускорить окончание периода ограничений под силу каждому жителю Коми - достаточно строго соблюдать самоизоляцию, носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Пока же в столице Коми с самоизоляцией не очень хорошо.

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