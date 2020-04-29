2020-04-29T14:34:38+03:00
Общество

Больных коронавирусом жителей Усть-Куломского района отправили в Сыктывкар на лечение

Всего в столичном медучреждении находится 13 жителей района
Дарья ЮДИНА
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В Усть-Куломском районе зафиксировали 16 новых случаев заражения коронавирусомВ Усть-Куломском районе зафиксировали 16 новых случаев заражения коронавирусом
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Двух жителей Усть-Куломского района, у которых подтвердился коронавирус, отправили на лечение в сыктывкарскую больницу. Всего в районе зафиксировано 16 случаев заболевания COVID-19, 13 человек вывезли в столичное медучреждение, сообщает глава районной администрации Сергей Рубан.

Под наблюдением медиков в районе остаются 93 человека. Пять контактных пациентов терапии ЦРБ, как и планировалось, перевели в обсерватор, где они будут находиться ориентировочно до конца недели. После будет решаться вопрос об их выписке. Терапевтическое отделение полноценно начнет работать в обычном режиме (за исключением дневного стационара) со 2 мая. Все помещения отделения тщательно продезинфицированы.

В связи с многочисленными обращениями в муниципалитете возобновили автобусные перевозки по особому временному расписанию и с соблюдением дополнительных мер безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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