2020-05-01T15:55:11+03:00
Общество

В Коми поступила 400 тысяч защитных масок

300 тысяч из них поступят в больницы
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Фото: пресс-служба главы КомиФото: пресс-служба главы Коми
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Коми безвозмездно получила 400 тысяч одноразовых защитных масок. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Маски были получены благодаря договоренностям, достигнутым между врио главы Коми Владимиром Уйба и гендиректором АО «Монди СЛПК» Клаусом Пеллером. 100 тысяч масок направят в муниципалитеты для полиции, Росгвардии, МЧС, соцработников, работников МФЦ, общественного транспорта, дежурных групп детских садов и волонтеров.

Ещё 300 тысяч масок доставили на склад Минздрава республики для дальнейшего распределения по медучреждениям. Это уже пятая крупная партия средств индивидуальной защиты, поступившая в Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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