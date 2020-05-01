В Коми поступила 400 тысяч защитных масок

Коми безвозмездно получила 400 тысяч одноразовых защитных масок. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Маски были получены благодаря договоренностям, достигнутым между врио главы Коми Владимиром Уйба и гендиректором АО «Монди СЛПК» Клаусом Пеллером. 100 тысяч масок направят в муниципалитеты для полиции, Росгвардии, МЧС, соцработников, работников МФЦ, общественного транспорта, дежурных групп детских садов и волонтеров.

Ещё 300 тысяч масок доставили на склад Минздрава республики для дальнейшего распределения по медучреждениям. Это уже пятая крупная партия средств индивидуальной защиты, поступившая в Коми.