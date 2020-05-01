2020-05-01T20:31:23+03:00
Общество

Жителям Коми дадут землю для того, чтобы посадить картошку

Это произойдет до конца мая
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Жители Коми могут получить земельные наделы для того, чтобы там посадить картофель. Об этом сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

– Дополнительная мера поддержки касается малоимущих граждан, имеющих огород и выращивающих для себя картофель. Сразу оговорюсь – даже если у вас нет огорода, даны указания муниципалитетам, чтоб вы можете в заявительном порядке взять надел для того, чтобы посадить картофель, – сказал врио главы региона.

По его словам, руководители муниципалитетов заявили, что земли для этих целей хватит.

– Для этих целей мы за несколько дней выработаем подход для того, чтобы выдать деньги для приобретения семенного картофеля, – отметил Уйба.

Он добавил, что картофель можно будет приобрести не позднее конца мая – начала июня, чтобы успеть провести посадочные работы.

Обращение Владимира Уйбы.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 1 мая 01:03 - о перечне организаций, не имеющих права работать в условиях режима повышенной готовности 02:52 - об открытии общественных бань 03:46 - о новых мерах поддержки малоимущих граждан 05:06 - поздравление с 1 мая

ИСТОЧНИК KP.RU

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