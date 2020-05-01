Жителям Коми дадут землю для того, чтобы посадить картошку
Жители Коми могут получить земельные наделы для того, чтобы там посадить картофель. Об этом сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
– Дополнительная мера поддержки касается малоимущих граждан, имеющих огород и выращивающих для себя картофель. Сразу оговорюсь – даже если у вас нет огорода, даны указания муниципалитетам, чтоб вы можете в заявительном порядке взять надел для того, чтобы посадить картофель, – сказал врио главы региона.
По его словам, руководители муниципалитетов заявили, что земли для этих целей хватит.
– Для этих целей мы за несколько дней выработаем подход для того, чтобы выдать деньги для приобретения семенного картофеля, – отметил Уйба.
Он добавил, что картофель можно будет приобрести не позднее конца мая – начала июня, чтобы успеть провести посадочные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU