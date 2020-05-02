2020-05-02T17:22:52+03:00
Общество

В воскресенье Уйба ответит на вопросы жителей Коми

Их поступило более 500
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Фото: пресс-служба правительства КомиФото: пресс-служба правительства Коми
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В воскресенье, 3 мая, врио главы Коми Владимир Уйба ответит на вопросы жителей Коми. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Врио главы Коми поступило более 500 вопросов. Уйба ответит лишь на часть из них. Видеозапись с ответами будет размещена в официальном сообществе «Республика Коми» в социальной сети «ВКонтакте». В понедельник эфир с врио главы региона покажут на телеканале «Юрган».

О решении расширить формат ежедневного видеообращения к жителям Коми ответами на вопросы Уйба объявил 26 апреля. Вопросы поступали руководителю региона в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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