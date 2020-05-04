В Коми под наблюдением медиков находится 2527 человек

По состоянию на понедельник, 4 мая, в Коми под медицинским наблюдением находится 2527 человек. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

На сегодняшний день лабораторно подтверждено 682 случая заболевания COVID-19. Все эти люди находятся под наблюдением врачей, и им оказывают помощь. Всего под медицинским наблюдением находится 2527 человек. 2357 из них контактировали с заболевшими, а остальные 170 прибыли из-за рубежа.

Всего в Коми выздоровело 111 человек. Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано. За последние сутки 13 человек сняли с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока. В их отношении подозрения на коронавирус не подтвердились.