2020-05-04T18:45:36+03:00
Общество

В Коми под наблюдением медиков находится 2527 человек

Большинство из них контактировали с ранее заболевшими
Поделиться:
Всего в республике зафиксировали 682 случая заболевания COVID-19Всего в республике зафиксировали 682 случая заболевания COVID-19Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

По состоянию на понедельник, 4 мая, в Коми под медицинским наблюдением находится 2527 человек. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

На сегодняшний день лабораторно подтверждено 682 случая заболевания COVID-19. Все эти люди находятся под наблюдением врачей, и им оказывают помощь. Всего под медицинским наблюдением находится 2527 человек. 2357 из них контактировали с заболевшими, а остальные 170 прибыли из-за рубежа.

Всего в Коми выздоровело 111 человек. Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано. За последние сутки 13 человек сняли с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока. В их отношении подозрения на коронавирус не подтвердились.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Шифруемся, как шпионы, а клиентки разносят сплетни": откровения парикмахера на самоизоляции
Мастерица из Самары рассказала, какие капризы появились у клиенток, как часто ее коллеги меняют маски и как не сойти с ума от откровений адептов теории коронавирусного заговора
Новости 24
Число въезжающих в Воркуту снизилось вдвое
В Коми из-за грозы объявили штормовое предупреждение
В регионах Северо-Запада обнаружены необычные вакансии
Житель Печоры подозревается в мошенничестве
В Сыктывкаре и Усть-Вымском районе горела сухая трава
В Сыктывкаре перевозчики не соблюдают санитарные требования
В Усинске мужчина провалился под лед
В Емве и Микуни откроют виртуальные концертные залы
Воркутинцы стали жертвами мошенников
Режим самоизоляции в Усинске идёт на пользу работникам коммунальной сферы
В Коми индекс самоизоляции стабилен
В 2020 году в Коми восстановят 52 тысячи гектар леса
В Коми адвокатам разрешили передвигаться без пропусков
Воркутинка лишилась почти трёхсот тысяч рублей
В Коми официально ввели масочный режим и продлили проездные
В Коми резко возросло число выздоровевших от коронавируса
Цены на продукты питания в Коми снова выросли
В Коми приостановили сдачу экзаменов на права
Сыктывкарцы выбрали имя малютке-верблюду
В Печоре горела пятиэтажка: пострадал 63-летний мужчина
В Сыктывкаре перестанут выращивать картофель и капусту
"Иди ко мне, я тебя покусаю": в Коми активизировались клещи
В Сыктывкаре за апрель было поймано 39 нетрезвых водителей
В Сыктывкаре приступили к сезонной уборке города
Глава Роспотребнадзора рассказала, с чего начнется ослабление режима самоизоляции
В Ухте опрокинулся мотоцикл: водитель в больнице
С 30 апреля в Коми объявлен пожароопасный сезон
Опубликована вторая часть расписаний дачных автобусов в Сыктывкаре