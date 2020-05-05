В Сыктывкаре спасли женщину, которая спрыгнула с моста в Сысолу. Об этом сообщает «Комиинформ».

Как пишет издание, инцидент произошел еще в воскресенье, 3 мая. Женщина пришла на Краснозатонский мост и спрыгнула с него в Сысолу. В этот момент по реке проплывала лодка. Мужчина увидел в воде женщину и подплыл к ней. Ему удалось вытащить из реки пострадавшую и доставить ее на берег. Женщину передали медикам. По предварительным данным, она получила ушибы.