2020-05-05T19:48:45+03:00
Общество

В Сыктывкаре спасли женщину, которая спрыгнула с моста

Пострадавшая получила ушибы
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Фото: Яндекс. КартыФото: Яндекс. Карты
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В Сыктывкаре спасли женщину, которая спрыгнула с моста в Сысолу. Об этом сообщает «Комиинформ».

Как пишет издание, инцидент произошел еще в воскресенье, 3 мая. Женщина пришла на Краснозатонский мост и спрыгнула с него в Сысолу. В этот момент по реке проплывала лодка. Мужчина увидел в воде женщину и подплыл к ней. Ему удалось вытащить из реки пострадавшую и доставить ее на берег. Женщину передали медикам. По предварительным данным, она получила ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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