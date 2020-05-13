Врио главы Коми рассказал о крупнейшем за последние годы паводке в регионе

Врио главы Коми Владимир Уйба на фоне деревянных домов села Дон Усть-Куломского района, где он сейчас находится с визитом, рассказал о сложной паводковой обстановке в регионе.

- Причина приезда в Усть-Куломский района - сложная паводковая обстановка: в муниципалитете действует режим ЧС. Подтоплено 99 домов в нескольких населенных пунктах. Жители расселены к родственникам. Созданы пункты временного пребывания, они готовы принимать людей, - говорит врио.

Владимир Уйба уточнил, что ситуация осложняется размытыми участками автомобильных дорог. Однако она под контролем. Все службы работают над решением возникающих задач, оперативно их решают.

Действительно, в этом году половодье серьезно проехалось по республике - специалисты говорят, что этот паводок в республике крупнейший за последние 30 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/778946" frameborder="0"></iframe> Ежедневное видеообращение врио главы Коми Владимира Уйба 13 мая 2014 года.

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