2020-04-29T09:14:36+03:00
Общество

В Коми половодьем от большой земли уже отрезаны две тысячи человек

В населенных пунктах создан запас медикаментов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Паводок суров и беспощаденПаводок суров и беспощаденФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Ряд населенных пунктов республики уже почувствовали на себе последствия весеннего паводка. По состоянию на 28 апреля от большой земли отрезаны три района Коми, это 22 населенных пункта и 2 тысячи человек, рассказал врио главы Коми Владимир Уйба во вчерашнем видеообращении.

- Во всех отрезанных паводком населенных пунктах создан запас медикаментов, предметов первой необходимости, продуктов питания, горюче-смазочных материалов, организовано дежурство спасательных постов, которые будут доставлять бригады скорой медицинской помощи, полиции и других оперативных служб. По мере вступления тепла паводок будет продвигаться на север республики. Нами учтены все населенные пункты, которые могут быть отрезаны половодьем от большой земли. Республика к этому готова, - отметил врио.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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