В Коми половодьем от большой земли уже отрезаны две тысячи человек
Ряд населенных пунктов республики уже почувствовали на себе последствия весеннего паводка. По состоянию на 28 апреля от большой земли отрезаны три района Коми, это 22 населенных пункта и 2 тысячи человек, рассказал врио главы Коми Владимир Уйба во вчерашнем видеообращении.
- Во всех отрезанных паводком населенных пунктах создан запас медикаментов, предметов первой необходимости, продуктов питания, горюче-смазочных материалов, организовано дежурство спасательных постов, которые будут доставлять бригады скорой медицинской помощи, полиции и других оперативных служб. По мере вступления тепла паводок будет продвигаться на север республики. Нами учтены все населенные пункты, которые могут быть отрезаны половодьем от большой земли. Республика к этому готова, - отметил врио.
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ИСТОЧНИК KP.RU