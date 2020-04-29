Самоизоляция в Коми: как уберечься от мошенников

Жители Коми сейчас сидят дома - скучают. За окном коронавирус, выходить нельзя. Мошенники приспособились к новым реалиям и даже в таких условиях ухитряются обманывать людей. Какие виды мошенничества сейчас распространены, рассказали в Управлении Роспотребнадзора Коми.

Предложения о продаже несуществующих товаров, услуг, социальных льготах

Мошенники могут предлагать купить очиститель воздуха против вируса или маски с фильтром, отсеивающим его. Такие «чудо-средства» обойдутся в умопомрачительную сумму, а эффект будет нулевым.

Предложения о покупке лекарств, якобы помогающих от коронавируса

Тут у злоумышленников простор для фантазии: фиктивная продажа бесплатных брошюр о коронавирусе и масок с обязательной предоплатой, бесплатное тестирование или вакцинация от COVID-19 c последующей кражей.

Кроме того, мошенники могут просить у людей их личные данные якобы для компенсации ущерба от вируса или выплаты социальных пособий.

Использование режима ограничения передвижения

В интернете начали появляться мошеннические сервисы, позволяющие проверить, как далеко вам можно отходить от дома. Для этого нужно ввести данные банковской карты. Не стоит этого делать.

Также в сети начали активно продавать фальшивые пропуска на въезд и передвижение по городам. Стоит помнить, что оформлением таких пропусков занимаются городские или региональные власти, а информацию об их оформлении можно найти на официальных сайтах.

Мошенники могут рассылать фейковые СМС-сообщения о том, что вам выписан штраф за нарушение карантина или самоизоляции. Часто в таких случаях могут просить оплатить его сразу – по номеру телефона или карты, угрожая возбуждением уголовного дела.

Уловки в интернете

Мошенники создают вирусные интернет-сайты для кражи личных данных или данных банковской карты. Часто такие сайты могут маскироваться под официальные порталы реальных организаций, например, ВОЗ или Минздрава.

Кража личных данных также возможна через фишинговые рассылки, когда пользователя просят перейти по ссылке. Как правило, предлагают познакомиться со способами борьбы с возбудителем коронавируса, средствами защиты и т.д.

Сейчас злоумышленники могут притвориться медработниками и по телефону предложить пройти бесплатный тест на коронавирус

Могут поступать звонки о якобы контакте с подтвержденным носителем вируса и предложением сдать платный анализ, для которого специалисты приедут домой.

Лжеблаготворительные акции

Мошенники могут попросить принять участие в благотворительных акциях, например, пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом. Переведенные в таком случае деньги, скорее всего, вернуть не удастся. Следует тщательно проверять такие обращения.

Ложные предложения о работе

Еще злоумышленники могут присылать фейковые предложения об удаленной работе под прикрытие корпоративных рассылок. Такие сообщения могут маскироваться под приглашения принять участие в Zoom-конференции. Таким образом, мошенники заставляют перейти по небезопасным ссылкам.

Ещё мошенники предлагают устроиться на удаленную работу, но перед этим уговаривают купить «очень нужные» методические материалы.

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