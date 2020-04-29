2020-04-29T13:54:39+03:00
Общество

В центре Сыктывкара появилась забавная хулиганская инсталляция

К сожалению, ее демонтируют
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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В Сыктывкаре на днях появилась необычная инсталляция недалеко от «кольца» на Октябрьском проспекте. Кто ее автор, никто не знает. Начинание неизвестного автора в скором времени, увы, демонтируют.

Вечером 28 апреля в соцсетях появились фото плаката с достаточно хулиганской надписью «Хозяйство вести - не хреном трясти» под подписью известного голливудского актера Джейсона Стэйтема. При этом утверждать, что это фото является фотошопом, довольно трудно.

Фото vk.com

Фото vk.com

Через пару часов обитатели в соцсетях уточнили - сейчас плакат заполняет вполне благообразная цитата «Поставил охотник, наш предок далекий, избу на крутом берегу. Века пролетели и город высокий теперь охраняет тайгу» за подписью известного писателя Геннадия Юшкова (правда, найти подобную цитату в его творчестве мы не смогли).

Фото vk.com

Фото vk.com

В управлении информации администрации столицы пояснили, что размещение любой информации в городе должно согласовываться с мэрией (месторасположение, размеры и т.п.). Все строго, а на размещение выдается разрешение. Но в мэрию не поступало никаких заявок на размещение этой инсталляции. Администрация уведомила об этом случае правоохранительные органы. В любом случае, красоваться новая инсталляция будет недолго - плакат будет демонтирован в ближайшее время коммунальными службами города. А жаль. Хоть какая-то радость в коронавирусное время.

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Автор инсталляции путешествует по городам Севера с выставкой и оставляет на память инсталляции из снега (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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