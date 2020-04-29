Стал известен размер доплаты работникам интернатов Коми, которых под угрозой увольнения не отпускали домой из-за COVID-19

Сотрудницы Кочпонского ПНИ на две недели отправляются в добровольно-принудительную изоляцию в интернате, где есть заболевшие коронавирусом. О несправедливости они на прошлой недели сообщили в открытом видеообращении врио главы Коми. Больше всего работницы интерната страдали от недостатка информации: а не заболеют ли они COVID-19, и будут ли им доплачивать за тяжелые условия работы? В запросе «КП-Коми» Минтруда, которое курирует работу интернатов в регионе, назвало размер оплаты сотрудникам во время карантина по коронавирусу.

Всем сотрудникам домов-интернатов Коми, работающим в закрытом режиме, положена доплата к зарплате в размере 25 тысяч рублей (с учетом НДФЛ). Эти деньги работники получат из расчета фактически отработанного времени, но не более чем за 14 дней. Именно такое время составляет одна рабочая смена-вахта в закрытом учреждении. Эти выплаты положены всем сотрудникам домов-интернатов Коми, в том числе и работницам Кочпонского ПНИ.

Напомним, что на прошлой неделе выяснилось, что в учреждении зафиксирован случай заболевания. Сообщалась, что инфицирована девочка. Все интернаты перевелись на закрытый режим, а работникам вручили документ о том, что они согласны на самоизоляцию-вахту на две недели в ПНИ. Сотрудницы с этим не согласились, потребовали объяснений, прозрачных условий работы, соответствующих выплат. Об этом они и говорили в видеообращении, адресованном врио главы Коми Владимиру Уйбе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работников интернатов Коми под угрозой увольнения не отпускают домой из-за COVID-19

Сотрудникам ПНИ приходится подписывать добровольно-принудительное согласие о собственном заточении (подробности).