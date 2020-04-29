В Ухте запустили карантинный челлендж

В Ухте информационная программа «День» и Алексей Гаврюшенко запустили карантинный челлендж.

Чтобы поучаствовать, необходимо взять первую строчку из видео #челленджчетверостишие «карантин в Ухте...» и придумать свою веселую версию, которое нужно зачитать или спеть под известную мелодию.

#Челленджчетверостишие.Открываю новый #Челленджчетверостишие

- Главное, что мне хочется донести своим челленджем землякам и всем россиянам: не стоит терять надежду и веру в завтрашний прежний, стабильный, спокойный наш с Вами день! Что соблюдать все правила и рекомендации по самоизоляции лучшего всего с позитивом под веселую музыку, - отметил Алексей.

Лучшую десятку записанных видео с #челленджчетверостишие потом смонтируют в видеоклип-попурри и разместят его на просторах интернета.

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