Нерабочие дни в Сыктывкаре с 1 по 11 мая 2020: что будет работать, а что закроется

В России введенные ранее ограничения до 30 апреля продлили до 11 мая включительно. В соответствии с указом дни с 6 по 8 мая включительно – нерабочие (с сохранением за работниками заработной платы). Всех просят оставаться дома. Однако те предприятия, которые не могут остановить производственный процесс и занимаются реализацией товаров первой необходимости, продолжат работу. "Комсомолка" рассказывает, что будет работать для населения, а что - нет.

В Сыктывкаре продолжит работу общественный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу. Продолжится доставка еды, волонтеры смогут помочь старикам. Будут открыты аптеки, магазины, больницы. Как будут учиться школьники, нам расскажут завтра вечером.

Конкретно

Какие организации продолжат работу:

- непрерывно действующие организации,

- медицинские учреждения и аптеки,

- магазины и предприятия, обеспечивающие граждан продуктами питания и товарами первой необходимости,

- организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания,

- экстренные службы, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы,

- банки и организации, предоставляющие финансовые услуги.

Что будет закрыто

- парки культуры и отдыха,

- торгово-развлекательные центры,

- фитнес-клубы,

- кинотеатры, театры, филармонии,

- кафе и рестораны,

- ночные клубы, дискотеки, кальянные,

- детские игровые комнаты и детские развлекательные центры,

- букмекерские конторы.

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