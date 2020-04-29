2020-04-29T16:35:31+03:00
Общество

В Коми на пост губернатора теперь могут претендовать самовыдвиженцы

В госсовете республики переругались
Дарья ЮДИНА
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Депутаты Госсовета Коми обсуждали новый законопроект больше часаДепутаты Госсовета Коми обсуждали новый законопроект больше часа
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В Госсовете Коми началось заседание. Онлайн, конечно же. Первыми депутаты рассмотрели поправки в закон о выборах и референдумах в республике. Этот законопроект разрешает во время выборов губернатора выдвигаться на пост самовыдвиженцам. Для участия самовыдвиженцу нужно собрать подписи одного процента электората: в Коми это 6614 человек.

Кроме того, он позволяет увеличивать количество кандидатов, выдвигаемых от партий в каждой территориальной группе во время выборов депутатов, до пяти человек.

Во время обсуждения депутаты Олег Михайлов и Татьяна Саладина выступили против рассмотрения законопроекта на данном заседании. Представительница «Справедливой России» заявила, что некоторые депутаты не получили поправки даже на бумаге — как их можно обсуждать? Другим народным избранникам документы положили на стол только утром или днем.

На заседании поднялся гул. Слуги народа начали сыпать друг друга замечаниями и обвинениями. Прозвучали высказывания о том, что некоторые депутаты не ходят на работу.

Депутат Дмитрий Кологривый не выдержал:

— Похоже у оппозиционных депутатов весеннее обострение. Давайте уже голосовать!

Олег Михайлов заметил, что изначально законопроект поступил на обсуждение в одном виде, а сейчас он совершенно другой. Представитель фракции коммунистов напомнил о злосчастном законе 144-РЗ о компенсации семьям посещение детского сада: депутат считает, что с ним произошла такая же история.

После бурного и долгого обсуждения народные избранники перешли к голосованию. В итоге депутаты проголосовали «за» принятие поправок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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