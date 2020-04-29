Самоизоляция в Коми: как правильно выгуливать собаку и не допустить заражения

Самоизоляция в Коми длится уже больше месяца. Одна из уважительных причин для выхода на улицу - нужно выгулять собаку. Оказывается, есть правила для правильного выгула. Рекомендации дает региональный Минсельхоз.

Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) существует определенный риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми. Несколько собак, домашних кошек и тигр оказались заражены COVID-19 после тесного контакта с инфицированными людьми. При этом согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), человек не может заразиться от животных.

Чтобы обезопасить своего питомца, нужно ограничить его контакты с другими животными и болеющими людьми, соблюдать общие меры гигиены, не кормить пушистого любимца с рук.

Рекомендации по выгулу собак при эпидемии COVID-19

1. Не стоит выгуливать собак в местах скопления людей.

2. Многие привыкли выгуливать четвероногих друзей в компании с другими собачниками. Стоит отказаться от этой привычки, даже если вы гуляете в маске.

3. Не стоит выгуливать собаку в пандемию коронавируса слишком долго.

Меры предосторожности после прогулки с собакой

После прогулки с собакой нужно сделать несколько простых, но важных действий:

1. Ни в коем случае не пускайте собаку сразу в дом после прогулки! Прежде чем это сделать, питомцу необходимо помыть лапы с мылом. Для этого пристегните его в коридоре, а сами отправляйтесь вымыть руки.

2. Собаки нюхают все на своем пути и могут принести таким образом вирус. Вначале протрите нос и область вокруг пасти животного влажной салфеткой или мыльной водой, которую затем смойте чистой водой. Если у Вашего питомца длинные свисающие уши, то края ушей также необходимо будет вымыть. Затем в той же последовательности помойте лапы питомцу.

3. После помывки питомца необходимо еще раз помыть руки! Затем необходимо обработать дезинфицирующим средством ручку поводка или рулетки, а также карабин, который крепится к ошейнику животного.

4. Обязательно протрите спиртом или любым другим антисептиком ручку входной двери, выключатель света в коридоре, а также любые другие предметы, к которым прикасались до того, как вымыли руки. И не забудьте еще раз тщательно вымыть руки теплой водой с мылом!

Следуйте этим простым рекомендациям и вероятность столкнуться с коронавирусом COVID-19 при выгуле собак будет минимальной.

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