Самоизоляция в Коми: как правильно выгуливать собаку и не допустить заражения
Самоизоляция в Коми длится уже больше месяца. Одна из уважительных причин для выхода на улицу - нужно выгулять собаку. Оказывается, есть правила для правильного выгула. Рекомендации дает региональный Минсельхоз.
Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) существует определенный риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми. Несколько собак, домашних кошек и тигр оказались заражены COVID-19 после тесного контакта с инфицированными людьми. При этом согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), человек не может заразиться от животных.
Чтобы обезопасить своего питомца, нужно ограничить его контакты с другими животными и болеющими людьми, соблюдать общие меры гигиены, не кормить пушистого любимца с рук.
Рекомендации по выгулу собак при эпидемии COVID-19
1. Не стоит выгуливать собак в местах скопления людей.
2. Многие привыкли выгуливать четвероногих друзей в компании с другими собачниками. Стоит отказаться от этой привычки, даже если вы гуляете в маске.
3. Не стоит выгуливать собаку в пандемию коронавируса слишком долго.
Меры предосторожности после прогулки с собакой
После прогулки с собакой нужно сделать несколько простых, но важных действий:
1. Ни в коем случае не пускайте собаку сразу в дом после прогулки! Прежде чем это сделать, питомцу необходимо помыть лапы с мылом. Для этого пристегните его в коридоре, а сами отправляйтесь вымыть руки.
2. Собаки нюхают все на своем пути и могут принести таким образом вирус. Вначале протрите нос и область вокруг пасти животного влажной салфеткой или мыльной водой, которую затем смойте чистой водой. Если у Вашего питомца длинные свисающие уши, то края ушей также необходимо будет вымыть. Затем в той же последовательности помойте лапы питомцу.
3. После помывки питомца необходимо еще раз помыть руки! Затем необходимо обработать дезинфицирующим средством ручку поводка или рулетки, а также карабин, который крепится к ошейнику животного.
4. Обязательно протрите спиртом или любым другим антисептиком ручку входной двери, выключатель света в коридоре, а также любые другие предметы, к которым прикасались до того, как вымыли руки. И не забудьте еще раз тщательно вымыть руки теплой водой с мылом!
Следуйте этим простым рекомендациям и вероятность столкнуться с коронавирусом COVID-19 при выгуле собак будет минимальной.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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