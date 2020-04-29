Закон о льготных тарифах за вывоз мусора в Коми отправили на доработку

Сейчас в Госсовете Коми проходит заседание. Депутаты в первом чтении приняли закон о введении льготного тарифа на вывоз отходов в республике, но отправили его на доработку.

Похожая мера распространяется на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение в республике. Жители Коми, входящие в категорию льготных, и организации, имеющие тот же статус, платят за эти ЖКХ-услуги по сниженным ценам. Новый закон позволит им платить за вывоз ТКО ниже обычной цены. Закон приняли для того, чтобы люди не ощутили на себе повышение цен за услуги регоператора в будущем.

Чтобы покрыть выпадающие отходы, «Ухтажилфонд» попросил 42 млн рублей из бюджета. Депутаты Госсовета усомнились в том, что эти деньги потратят толково: с момента так называемой мусорной реформы жители Коми не перестают ругать регоператора. Поэтому народные избранники отправили законопроект на доработку, чтобы после представили разумные расчеты.

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