В Коми предложили увеличить выплаты детям войны

Депутаты Госсовета Коми приняли проект постановления, касающийся увеличения выплат детям войны. Народные избранники обратятся в правительство с этим предложением.

Поводом для предложения об увеличении выплат стало приближающееся 75-летие Победы. Сначала верхнюю планку подняли до 10 тысяч, но после депутаты решили убрать её: в правительстве решат, какую сумму добавить могут как и больше, так и меньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми на пост губернатора теперь могут претендовать самовыдвиженцы

Депутаты переругались из-за нового закона (подробности)