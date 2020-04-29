2020-04-29T19:28:34+03:00
Общество

В Коми предложили увеличить выплаты детям войны

С этим вопросом депутаты обратятся в правительство
Дарья ЮДИНА
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В Коми предложили увеличить выплаты детям войныВ Коми предложили увеличить выплаты детям войны
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Депутаты Госсовета Коми приняли проект постановления, касающийся увеличения выплат детям войны. Народные избранники обратятся в правительство с этим предложением.

Поводом для предложения об увеличении выплат стало приближающееся 75-летие Победы. Сначала верхнюю планку подняли до 10 тысяч, но после депутаты решили убрать её: в правительстве решат, какую сумму добавить могут как и больше, так и меньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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