В Коми предложили увеличить выплаты детям войны
С этим вопросом депутаты обратятся в правительство
В Коми предложили увеличить выплаты детям войны
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Депутаты Госсовета Коми приняли проект постановления, касающийся увеличения выплат детям войны. Народные избранники обратятся в правительство с этим предложением.
Поводом для предложения об увеличении выплат стало приближающееся 75-летие Победы. Сначала верхнюю планку подняли до 10 тысяч, но после депутаты решили убрать её: в правительстве решат, какую сумму добавить могут как и больше, так и меньше.
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ИСТОЧНИК KP.RU