В Коми выросло число выздоровевших от коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Коми докладывает, что по состоянию на 28 апреля в республике от вируса излечились уже 63 человека. Всего заболевшими с начала пандемия числятся 611 пациентов.

- 63 (+4) человека выздоровело. Официально подтверждены шесть случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, - говорят специалисты.

Всего под медицинским наблюдением находится 3898 человек, из них 3634 контактировали с заболевшими, 264 прибыли из-за рубежа. За последние сутки с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока сняли 241 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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