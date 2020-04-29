2020-04-29T22:30:55+03:00
Общество

Усть-цилемка, которую травили в соцсетях из-за коронавируса, рассказала о последних результатах

Надежда Гайнуллина никому не желает оказаться на ее месте
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива НадеждыФото из архива Надежды
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Надежда Гайнуллина - учительница начальных классов, которая оказалась первым пациентом в Усть-Цильме с подтвержденным диагнозом COVID-19. Сегодня, 29 апреля, женщина сообщила об отрицательных результатах третьего и четвертого теста. Она вздохнула с облегчением и отметила, что никому не пожелает оказаться на своем месте.

- Результаты отрицательные, надеюсь такими и останутся. Я дома, всё хорошо, никуда на вертолёте меня не увозили. Болезнь (если она и была) прошла в легкой форме, но, может быть, результат первого теста был ложным. Надеюсь, не появится у нас в Усть-Цильме новая жертва, никому не пожелаю оказаться на этом месте! - говорит Надежда.

Надежда добавила, что искренне желает здоровья и хороших результатов тестов всем медработникам, которым пришлось с ней работать.

- Я очень переживаю за вас! Надеюсь, что всё будет хорошо! - подытожила усть-цилемка.

Напомним, что из-за её диагноза Надежда с дочерью (у нее тоже отрицательный анализ на коронавирус) подвергались многочисленным нападкам в интернете со стороны жителей Усть-Цилемского района.

Напомним также, что результат первого теста усть-цилемки был отрицательным, но позже ей сообщили о положительном результате первой пробы. Потом у Надежды взяли второй анализ на COVID-19, результата которого, кстати, она так и не получила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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