Итоги апреля: как коронавирусу не дали распространиться в Коми

В начале апреля республика была в лидерах регионов по количеству зараженных COVID-19. Сейчас Коми спустилась на 23 место тот момент, когда нелидирующим позициям радуешься.

В начале месяца наш регион был самым инфицированным регионом России после Москвы. Врио губернатора Владимир Уйба на момент назначения назвал борьбу с эпидемией своей главной задачей на ближайшее время.

- Мы укрепляем систему здравоохранения республики, увеличиваем число резервных коек, чтобы быть готовыми к любому развитию событий, — заявил он.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил работу врио главы республики:

- Если мы ранее упоминали Республику Коми, которая недостаточно быстро меняется, сегодня мы можем констатировать, что коечный фонд в Республике Коми мобилизовался, обеспечение кислородом соответствует нормам, — заявлял в ходе заседания министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Так, Госсовет Коми принял ряд законов в поддержку малого и среднего бизнеса. С 28 марта в республике действует режим самоизоляции. В городах и районах проводят дезинфекции подъездов, улиц, общественных пространств, автобусных остановок. Лабораторную диагностику коронавируса в республике начали проводить на базе четырех лабораторий: трех — в Сыктывкаре, одной — в Воркуте. Развёрнуто 1026 коек для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией, в том числе 653 койки с подачей кислорода без аппарата искусственной вентиляции лёгких, 73 койки с аппаратами ИВЛ. Также в Сыктывкаре готовится к открытию подразделение на 100 резервных коек для больных COVID–19.

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