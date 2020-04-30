В Коми с 1 мая вводится обязательный масочный режим

В Коми с 1 мая вводят обязательный масочный режим. Это уже не рекомендация, это требование. Врио главы Коми Владимир Уйба рассказал, что подготовлен специальный указ.

- Это обязательная норма, это обязательное условие - если вы выходите на улицу или заходите в общественный транспорт, то обязательно должны быть в маске Также у вас должно быть дезсредство для обработки рук. Это требование. Если вы пренебрегаете этим, то подвергаете опасности и себя, и окружающих, - говорит Владимир Уйба.

Врио главы отметил, что обязательный режим призван обезопасить от заразы любителей дач, которые уже с завтрашнего дня хлынут за город. Хорошо тем, кто сможет жить на даче, плохо тем, у кого дачного домика нет и кто каждый вечер будет вынужден на общественном транспорте ехать домой.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 30 апреля.00:01 - о продлении режима повышенной готовности до 11 мая 01:15 - о подготовке медицинского персонала 03:44 - о начале пожароопасного сезона 05:46 - об обязательном масочном режиме

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