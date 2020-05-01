2020-05-01T10:54:16+03:00
Общество

Коронавирус в Коми 1 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 28 человек

Сейчас в республике лабораторно 649 подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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На фото - медицинский сотрудник в защитном костюме в больницеНа фото - медицинский сотрудник в защитном костюме в больницеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На сайте стопкоронавирус.рф появилась актуальная информация по случаям заболевания коронавирусом в России. За сутки у 7 933 человек в России подтвердили COVID-19, а в Республике Коми - у 28 человек.

По состоянию на 1 мая в Коми лабораторно подтверждено 649 случаев заболевания инфекцией.

Стопкоронавирус.рф

Стопкоронавирус.рф

Всего месяц назад наша республика ассоциировалась с самым коронавирусным местом в стране. Сейчас же регион закрепился на 25 месте, что немного, но радует.

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Кстати, каждый вечер мы собираем карту распространения коронавирусной инфекции в регионе. К сожалению, не все муниципалитеты публикуют актуальные данные. Однако большинство районов относится к информированию населения ответственно, за что говорим им спасибо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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