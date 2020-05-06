2020-05-06T16:53:47+03:00
Общество

В Воркуте просят разрешение на работу детсадов в полном объеме

В городе ждут постановление
Дарья ЮДИНА
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В Воркуте просят о возвращении детсадов к работеВ Воркуте просят о возвращении детсадов к работе
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В Воркуте просят разрешение на работу детсадов в полном объеме. Сейчас в дошкольных учреждениях функционируют только дежурные группы. Об этом пишет «Моя Воркута».

- В настоящее время работают дежурные группы. В них ранее было чуть больше 300 детей, сейчас 400 с лишним. Вопросы об открытии детских садов звучат от тех, кто не работает, находится на вынужденных выходных. Сады не принимают детей, родители которых не работают в связи с режимом самоизоляции. Мы направили официальное письмо врио главы Коми, санитарному врачу Коми в частности. Для снятия ограничений ждем постановление, - заявил Игорь Гурьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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