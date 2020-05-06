2020-05-06T18:07:27+03:00
Общество

Финн узнал отца на баннере, который стал причиной скандала в Усинске

Такой же портрет есть у него дома
Дарья ЮДИНА
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Финн Клемет Йоуни Йеремиас Халонен узнал своего отца, изображенного на баннере к 75-летию Победы, который стал причиной скандала в Усинске. Об этом пишет издание «Yle».

Известия о плакате распространилось также в финских соцсетях. В Утсйоки солдата опознали как Йоуни Халонена. Фото было сделано Освальдом Хеденстрёмом в 1944 году.

Когда Йоханнес Халонен увидел фото отца на стене дома в Коми, он не поверил своим глазам. Фотография с детства была хорошо знакома Халонену: у него дома на стене красуется этот же портрет.

– Сначала я подумал, что это шутка, но присмотрелся и понял, что фото и правда сделано в России. Пришлось признать, что отец – железный мужик, вот и в Россию его занесло. Думаю, он был бы доволен, если бы узнал про эту историю, – смеется Халонен.

Хотя сын и посмеивается над тем, что какое-то время его отец по ошибке стал русским солдатом, все же Халонен беспокоится о людях, которые сели в лужу, вывесив плакат с изображением финского солдата.

– Наверняка они столкнутся с проблемами.

Йоуни Халонен родился в 1910 году в Нуоргаме, на границе Финляндии и Норвегии. На фото ему 34 года. После того, как был сделан снимок, Йоуни прожил еще около 30 лет.

По словам сына, о войне отец предпочитал не рассказывать. Единственное, о чем он упоминал, это ранение, после которого ему пришлось еще восемь месяцев провести в госпитале на больничной койке.

Напомним, что на днях баннер с портретом якобы русского солдата в Усинске наделал много шума. Усинцы сразу поняли, что на баннере изображен солдат из финской армии, которая в годы войны была на стороне Германии. Плакат сняли. Мэр Усинска Николай Такаев получил предостережение от прокуратуры, хотя он своей вины в происшествии не увидел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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