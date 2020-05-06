В Сосногорске с наблюдения медиков сняли 99 человек

В Сосногорске COVID-19 диагностировали у еще четырех жителей района. С наблюдения медиков сняли 99 человек. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава районной администрации Сергей Дягтеренко.

Двое инфицированных родственники уже заболевших сосногорцев. Всего с начала эпидемии заразились десять сосногорцев. Один заболевший – житель Нижнего Одеса, еще девять – жители Сосногорска.

Из десяти заболевших один пациент уже здоров. Пять человек госпитализированы в Ухтинскую городскую больницу № 1, их состояние удовлетворительное. Четыре пациента находятся на амбулаторном лечении, у них легкое течение ОРВИ.

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