2020-05-06T18:53:32+03:00
Общество

В Сосногорске с наблюдения медиков сняли 99 человек

Коронавирус диагностировали у еще 4 человек
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Ещё 4 сосногорца заболели коронавирусомЕщё 4 сосногорца заболели коронавирусом
Изменить размер текста:

В Сосногорске COVID-19 диагностировали у еще четырех жителей района. С наблюдения медиков сняли 99 человек. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава районной администрации Сергей Дягтеренко.

Двое инфицированных родственники уже заболевших сосногорцев. Всего с начала эпидемии заразились десять сосногорцев. Один заболевший – житель Нижнего Одеса, еще девять – жители Сосногорска.

Из десяти заболевших один пациент уже здоров. Пять человек госпитализированы в Ухтинскую городскую больницу № 1, их состояние удовлетворительное. Четыре пациента находятся на амбулаторном лечении, у них легкое течение ОРВИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми составили почти 1500 протоколов о нарушении режима самоизоляции

половину нарушений зарегистрировали в Сыктывкаре (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей личных средств больнице Усинска
На деньги президента «ЛУКОЙЛа» приобретаются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, функциональные кровати, электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты
Новости 24