Коронавирус в Коми: карта заражений на 6 мая 2020 года

Сегодня в Коми зарегистрировали 28 новых случаев заражения COVID-19. В видеообращении врио губернатора сообщил, что завтра их будет еще больше. Пока республика ждет нового роста (будем надеяться на лучшее), предлагаем пройтись по районам и изучить, где выявили новые случаи заражения. Важно: на карте отображается общее количество больных, зарегистрированных с начала эпидемии.

Инфографика Алексея Понарядова

По четыре новых случая зафиксировали в Ухте и Сосногорске. Также количество зараженных выросло на одного инфицированного в Усинске, Печоре и Усть-Вымском районе. В Инте сегодня выявили сразу шесть новых заболевших.

Но есть хорошие новости. Вместе с этим в Печоре выздоровел один человек. В итоге, там сейчас зарегистрирован один выздоровевший и три заболевших. В Сосногорске с медицинского учета сняли 99 человек. Княжпогостский район также отличился в хорошем смысле слова: там от коронавируса излечились сразу 15 человек. На данный момент в районе зарегистрировано пять заболевших.

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