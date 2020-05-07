2020-05-06T23:06:21+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: последние данные на 7 мая 2020 года

За прошедшие сутки зафиксировали 28 новых случаев заражения
Дарья ЮДИНА
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В Коми за прошедшие сутки зафиксировали 28 новых случая зараженияВ Коми за прошедшие сутки зафиксировали 28 новых случая заражения
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По последним данным Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день, 7 мая, лабораторно подтверждено 726 случаев заболевания COVID-19. 6 мая зафиксировали 28 новых случаев заражения.

Сейчас республика находится на 37 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего под медицинским наблюдением находится 2499 человек: 2332 контактировали с заболевшими, 167 прибыли из-за рубежа.

129 человек выздоровело. Новых смертей пациентов с коронавирусом не зарегистрировано. За последние сутки снято с медицинского учёта 14 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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