Водитель снял на видео, как чуть не врезался во встречное авто из Коми

В Пензенской области в одного из водителей чуть не врезался встречный автомобиль с госномерами Республики Коми. Соответствующее видео появилось в сети.

На кадрах видно, как водитель ехалпо одной из трасс. Навстречу ему по своей полосе двигались два грузовика и одна легковушка. При этом на встречную полосу выехал Ford с номерами Коми. К счастью, водитель вовремя успел повернуть направо, и благодаря этому удалось избежать столкновения.

Житель Коми в Пензе лихачит.

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