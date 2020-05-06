2020-05-06T21:28:16+03:00
Общество

Водитель снял на видео, как чуть не врезался во встречное авто из Коми

Инцидент произошел в Пензенской области
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Фото: кадр видеоФото: кадр видео
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В Пензенской области в одного из водителей чуть не врезался встречный автомобиль с госномерами Республики Коми. Соответствующее видео появилось в сети.

На кадрах видно, как водитель ехалпо одной из трасс. Навстречу ему по своей полосе двигались два грузовика и одна легковушка. При этом на встречную полосу выехал Ford с номерами Коми. К счастью, водитель вовремя успел повернуть направо, и благодаря этому удалось избежать столкновения.

Житель Коми в Пензе лихачит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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