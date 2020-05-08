В Усинске начали проверку по факту падения ребенка с 8 этажа

Вчера в Усинске на улице Воркутинской произошел страшный инцидент. Ребенок упал с восьмого этажа. Полиция начала проверку по данному факту, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В ходе проверки выяснилось, что мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. В результате ребенок вместе с сеткой выпал с высоты восьмого этажа на улицу.

Проверка продолжается. Семья благополучная, на учете в органах внутренних дел не состоит. Материалы переданы в следственные органы.

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