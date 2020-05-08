В Воркуте возбудили уголовное дело после смерти ребенка от удара током
В Воркуте возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка от удара током. Статья причинение смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Коми.
По данным следствия, вчера в помещении трансформаторной подстанции возле дома по улице Ленина нашли тело 12-летнего мальчика. Он умер после удара током.
Осмотр места происшествия показал, что замок подстанции сломан, на здании отсутствуют какие-либо плакаты и таблички, предупреждающие об объекте повышенной опасности.
По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося, установление лиц, виновных в произошедшем, получение и закрепление доказательственной базы.
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ИСТОЧНИК KP.RU