2020-05-08T18:08:06+03:00
Общество

В правительстве Коми еженедельно будут проводить совещания с главами муниципалитетов

На них будут обсуждать насущные вопросы
Дарья ЮДИНА
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Совещания с главами муниципалитетов будут проводить каждую неделюСовещания с главами муниципалитетов будут проводить каждую неделю
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Врио главы Коми выпустил очередное видеообращение. Владимир Уйба сообщил, что сегодня провел совещание с руководителями муниципалитетов.

Сегодня обсудили вопросы занятости, переселения людей из аварийного и ветхого жилья, благоустройства, ремонта дорог. Владимир Уйба дал несколько поручений, направленных на решение этих проблем.

Владимир Уйба 8 мая 2020.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 8 мая 00:53 - о совещании с руководителями муниципалитетов 02:31 - о праздновании Дня Победы

Такие совещания будут проводить еженедельно. На каждом будут слушать по пять глав муниципалитетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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