В Усть-Лыже ледоход «унес» понтонный мост
В сети появилось видео
Автор фото - Вероника Филиппова
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В Усть-Лыже снесло понтонный мост. В группе села «ВКонтакте» появилось видео того, как течение потихоньку «уносит» мост вперед.
Видео Анны Филипповой.
Автор видео Анна Филиппова пояснила в комментариях: «Просто была передвижка, и на метров 50 унесло. А сейчас стоит. Троса держат».
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ИСТОЧНИК KP.RU