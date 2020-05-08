2020-05-08T18:40:34+03:00
Общество

В Усть-Лыже ледоход «унес» понтонный мост

В сети появилось видео
Дарья ЮДИНА
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Автор фото - Вероника ФилипповаАвтор фото - Вероника Филиппова
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В Усть-Лыже снесло понтонный мост. В группе села «ВКонтакте» появилось видео того, как течение потихоньку «уносит» мост вперед.

Видео Анны Филипповой.

Автор видео Анна Филиппова пояснила в комментариях: «Просто была передвижка, и на метров 50 унесло. А сейчас стоит. Троса держат».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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